Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

В Саратове задержали подозреваемую в убийстве женщины и ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери и ребенка в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону во вторник, 1 декабря.

Отделка с дьяволом: задержан убивший двух женщин рабочий-мигрант
Приезжий из Таджикистана зверски расправился с целой семьей

По данным следствия, 29 ноября 2020 года в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова было обнаружено тело 38-летней женщины и ее малолетней дочери с множественными ножевыми ранениями.

«В кратчайший срок установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района города Саратова», — говорится в заявлении на сайте СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Накануне в Москве мальчик случайно убил своего старшего брата во время игры на детской площадке, пишет «Газета.ру».

В ноябре Ново-Савиновский районный суд города Казани направил на принудительное лечение женщину, которая в марте 2020 года года напала на двоих сыновей с ножом, в результате один из них скончался.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020