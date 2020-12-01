В Саратове задержали подозреваемую в убийстве женщины и ребенка

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери и ребенка в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону во вторник, 1 декабря.

По данным следствия, 29 ноября 2020 года в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова было обнаружено тело 38-летней женщины и ее малолетней дочери с множественными ножевыми ранениями.

«В кратчайший срок установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района города Саратова», — говорится в заявлении на сайте СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Накануне в Москве мальчик случайно убил своего старшего брата во время игры на детской площадке, пишет «Газета.ру».

В ноябре Ново-Савиновский районный суд города Казани направил на принудительное лечение женщину, которая в марте 2020 года года напала на двоих сыновей с ножом, в результате один из них скончался.