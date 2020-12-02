СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве 26 пенсионерок

Задержанному 1 декабря 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову, подозреваемому в убийстве 26 пожилых женщин на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, предъявили обвинение. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает пресс-служба СК России.

«Задержанному <...> предъявлено обвинение по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство»). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Во время допроса подозреваемый свою вину в совершении преступлений признал. Он дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему убийств. По месту жительства Тагирова проведен обыск, по полученным у него образцам биологического материала назначена генетическая экспертиза.

Следователи выяснили, что Тагиров был судим два раза — в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу. До настоящего времени он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывается сотрудниками ФСБ и МВД России», — добавила Петренко.

По ее словам, следователи проверяют Тагирова на причастность к совершению других преступлений.

Ранее, 1 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Тагиров задушил 26 пенсионерок на территории 12 субъектов страны. Он представлялся сотрудником ЖКХ или соцслужб и после этого оказывался в квартирах пожилых женщин, затем убивал их и похищал сбережения.

В тот же день Тагиров объяснил, как выбирал жертв. При этом мужчина отметил, что потерял счет убитым.