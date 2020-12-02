ВОЗ рекомендовала носить маски на улице

В условиях пандемии коронавируса необходимо носить маску внутри и вне помещений при невозможности соблюдения безопасного расстояния. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Если у граждан нет возможности придерживаться безопасного расстояния на уровне 1 м (трех шагов), то они, включая детей от 12 лет, должны носить маску, даже если помещение хорошо вентилируется.

Детям до пяти лет носить маски не следует, а если ребенку от шести до 11 лет, решение нужно принимать с учетом конкретной ситуации.

ВОЗ советует носить маску во всех помещениях с ненадлежащим проветриванием.

Согласно рекомендациям, в медицинских учреждениях маски нужно носить всем и во всех помещениях, включая кафе и комнаты для персонала.

Ранее 2 декабря в ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19 в мире за минувшую неделю выросло почти на 4 млн. С 23 по 29 ноября в мире было зафиксировано 3 935 330 случаев этого вируса и 69 916 смертей. Неделю назад рост числа новых случаев был выше — 4 060 891.

30 ноября гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на минувшей неделе в Европе начало снижаться число новых случаев коронавируса впервые с сентября.

Ранее в тот же день представитель России во всемирной организации Мелита Вуйнович подчеркнула, что ждать окончания пандемии в ближайшие месяцы не придется.

В то же время она отметила, что у россиян начал появляться иммунитет к этой инфекции, но он еще недостаточен, чтобы остановить ее распространение. Помочь ему, по ее словам, можно в том числе при помощи вакцинирования.