В мире выявили почти 4 млн случаев COVID-19 за неделю

Число новых случаев коронавирусной инфекции в мире за минувшую неделю выросло почти на 4 млн. Об этом сообщила в среду, 2 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, с 23 по 29 ноября в мире было зарегистрировано 3 935 330 случаев инфицирования и 69 916 смертей. При этом рост числа новых случаев заражения неделей ранее был выше — 4 060 891.

Число скончавшихся пациентов с начала пандемии превысило 1,4 млн. При этом наибольший рост летальных случаев на прошлой неделе был отмечен в Северной и Южной Америке.

Снижение случаев заболевания отмечено в Европе, при этом она остается на втором месте после Северной и Южной Америки по числу инфицированных.

За неделю в Европе было зарегистрировано более 1,57 млн новых случаев заражения и более 35 тыс. летальных исходов. В Северной и Южной Америке число заразившихся выросло более чем на 1,65 млн, умерлj более 22 тыс. человек.

Накануне стало известно, что в мире зафиксированы уже сотни различных мутаций коронавируса, однако пока было проведено недостаточно исследований, чтобы понять, как это повлияло на свойства инфекции.

30 ноября вирусологи назвали условие завершения распространения коронавируса в России — по их мнению, говорить о победе над COVID-19 можно будет, когда число заболевших в стране не будет превышать 0,5% от населения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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