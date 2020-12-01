Эксперт заявил о сотнях мутаций коронавируса по всему миру

В мире зафиксированы уже сотни различных мутаций коронавируса, однако пока было проведено недостаточно исследований, чтобы понять, как это повлияло на свойства инфекции. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Вирус меняется, мы знаем, что он накапливает мутации и накопил уже сотни мутаций разных по всему миру. Оценок свойств вируса после этих мутаций очень немного. Одна работа была сделана в США, и выяснили, что вирус размножается в 10 раз слабее, чем исходный. <...> Но сказать о том, что смертность упадет, мы вряд ли сможем вообще», ― сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом Лукашев подчеркнул, что сокращение летальных исходов от COVID-19 в общей статистике по сравнению с началом пандемии обусловлено увеличением охвата тестированием на коронавирус.

Ранее, 19 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специалисты не выявили мутаций COVID-19, которые могли бы сделать вирус более опасным, изменений не прогнозируют в ближайшее время.

По ее словам, ведомство очень внимательно следит за состоянием вируса в популяции в РФ. Попова также подчеркнула, что на данный момент вирус «четко обнаруживается сегодняшними тест-системами и абсолютно четко от него можно защититься сегодняшними вакцинами».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровели 1 803 467 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.