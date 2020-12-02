Президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии. Также он выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для спокойного выстраивания внутриполитического диалога и решения внутренних вопросов без давления и вмешательства извне. Об этом глава государства заявил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящей в режиме видеоконференции 2 декабря.

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, для того чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне», — сказал он.

Президент отметил, что у него нет сомнений относительно того, что «это получится», добавив, что том числе имеет в виду и «политический опыт президента Белоруссии».

Российский лидер выразил уверенность, что необходимо дать возможность «народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес», и привел в качестве негативного примера события так называемой «арабской весны» и других цветных революций.

Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», в котором участвовал по видеосвязи в конце октября, рассказал, что поправки в конституцию или полное ее обновление могут стать выходом из ситуации в Белоруссии. «Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции», — сказал он.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий лидер государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.

Итоги голосования не признали США и страны Запада. В октябре и ноябре Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Вашингтон поддержали ограничения. Минск ввел ответные ограничения.