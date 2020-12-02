Песков назвал приоритетом обеспечение россиян вакциной от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря заявил, что при распределении вакцин от коронавируса в приоритете будет обеспечение ими российских граждан.
«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне, внутреннее производство <…> будет обеспечивать потребности россиян», — сказал Песков.
Он добавил, что спрос на вакцину за рубежом будет обеспечиваться за счет производственных цепочек Российского фонда прямых инвестиций с партнерами.
Ранее в этот же день стало известно, что постпредство России при ООН совместно с Минздравом проведут презентацию в Организации Объединенных Наций, на которой предоставят подробную информацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
В конце ноября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сохраняют заинтересованность в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал 27 ноября, что начало массовой вакцинации от COVID-19 в России начнется в январе-феврале, а группы риска привьют уже в декабре.
В Кремле также подтвердили, что массовая вакцинация населения страны должна начаться до Нового года. Привиться можно будет по желанию, а не в обязательном порядке.
В настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — первая в мире вакцина «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» от государственного научного центра «Вектор».
Еще один препарат, разработанный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.
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