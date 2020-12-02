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Стало известно о сборе Трампом $170 млн пожертвований после выборов

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«Фонд защиты выборов» действующего президента США Дональда Трампа и Республиканской партии собрал $170 млн пожертвований начиная со дня выборов главы государства. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

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Одним из способов сбора средств служат электронные письма, в которых говорится об имевших, по мнению Трампа, фальсификациях на выборах и содержалось предложение поддержать фонд.

По мнению канала, большая часть этих денег пойдет на погашения долга предвыборной компании и на финансирование возможно нового выдвижения Трампа на выборах в 2024 году.

Ожидается, что 3 декабря штаб Трампа подаст в Федеральную избирательную комиссию свой отчет по итогам всеобщих выборов, в котором будет информация о сборе средств и расходах до 23 ноября.

Ранее в этот день глава минюста США Уильям Барр заявил, что ведомство не обнаружило на прошедших 3 ноября президентских выборов нарушений, которые могли бы поставить под сомнение победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. По его словам, жалобы о возможных нарушениях проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.

При этом юристы действующего президента США Дональда Трампа в ответ на заявление Барра указали, что никакого расследования министерство якобы не проводило. Они также добавили, что у команды Трампа существует много доказательств фальсификаций на прошедшем голосовании.

30 ноября советники Белого дома заявили, что президент США Дональд Трамп понимает, что у него нет никаких шансов удержаться на посту, но признать поражение пока не готов.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах.

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