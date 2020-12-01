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Советники Белого дома заявили о неготовности Трампа признать поражение

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Президент США Дональд Трамп понимает, что у него нет никаких шансов удержаться на посту, но признать поражение пока не готов. Об этом со ссылкой на двух советников Белого дома сообщил телеканал CNN.

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Отвечая на вопрос о том, осознает ли президент, что проиграл выборы, близкий советник Трампа заявил, что он это понимает.

Другой советник также отметил, что президент намерен продолжить оспаривать результаты голосования, пока такая возможность будет оставаться.

При этом собеседники издания указали на то, что Трамп хочет верить в возможность своей победы.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах.

Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными и пообещав подать множество «больших исков» из-за нарушений на голосовании. Суд в Мичигане отклонил иск республиканцев. То же самое произошло в Пенсильвании и Аризоне. В общей сложности Трамп и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз.

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