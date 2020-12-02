Минюст США не обнаружил ставящих под сомнение результаты выборов нарушений

Минюст США не обнаружил на прошедших 3 ноября президентских выборов нарушений, которые могли бы поставить под сомнение победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом заявил глава ведомства Уильям Барр в интервью Associated Press, опубликованном во вторник, 1 декабря.

По его словам, жалобы о возможных нарушениях проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры. На данный момент фальсификаций, которые бы могли привести к другому исходу выборов, обнаружено не было, заявил генпрокурор.

При этом юристы действующего президента США Дональда Трампа в ответ на заявление Барра указали, что никакого расследования министерство якобы не проводило. Они также добавили, что у команды Трампа существует много доказательств фальсификаций на прошедшем голосовании.

30 ноября советники Белого дома заявили, что президент США Дональд Трамп понимает, что у него нет никаких шансов удержаться на посту, но признать поражение пока не готов.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах.

Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными и пообещав подать множество «больших исков» из-за нарушений на голосовании. Суд в Мичигане отклонил иск республиканцев. То же самое произошло в Пенсильвании и Аризоне. В общей сложности Трамп и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз.