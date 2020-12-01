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В Госдуме отреагировали на слова Санду о «нечестном» долге за газ

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова избранного президента Молдавии Майи Санду о «нечестном» долге за газ Кишинева перед Москвой.

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Ранее, 30 ноября, новый молдавский лидер заявила, что ее страна не будет признавать долг за поставки российского газа в Приднестровье.

Калашников обратил внимание на противоречие между этим заявлением Санду и ее прежним требованием о выводе российского миротворческого контингента из Приднестровья.

«Если это не ее страна (Приднестровье. — Ред.), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять», — сказал парламентарий в беседе с НСН.

Калашников дал совет Санду встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.

Ранее, 20 ноября, Санду выступила за вывод российских миротворцев в рамках урегулирования в Приднестровье. Она считает, что формат урегулирования еще не найден.

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