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В АТОР назвали примерные сроки открытия РФ для иностранных туристов

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В марте–апреле 2021 года ожидается постепенное открытие границ России. Об этом в пятницу, 30 октября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Хотя темпы роста объемов въездного туризма пока ограничены сложной эпидемиологической обстановкой в мире, мы ожидаем, что постепенное открытие России для иностранных путешественников начнется в марте–апреле 2021 года. В этом случае восстановление отрасли от последствий пандемии может заметно ускориться», — сообщила Ломидзе в интервью телеканалу RT.

Она отметила, что дальнейшее восстановление туристической отрасли будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19. По ее словам, при позитивном сценарии возврат к докризисным показателям возможен уже во второй половине следующего года.

«В то же время негативным фактором для рынка остаются закрытые границы, которые препятствуют полноценному развитию сегмента. Поэтому в подобной нестабильной ситуации отрасли не помешала бы поддержка государства в виде сокращения расходов на аренду и снижения налоговой нагрузки», — добавила исполнительный директор АТОР.

Несколько дней назад глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала сокращение выездного турпотока из России в текущем году на 80%.

В августе–сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

С середины октября стали возможны рейсы на Кубу и в Сербию, с ноября возобновится сообщение с Японией. В МИД РФ не исключили, что вскоре откроется прямое авиасообщение с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами.

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