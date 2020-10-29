В МИД РФ анонсировали прямое авиасообщение с Доминиканой и Марокко

МИД РФ анонсировал открытие прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами. Соответствующая запись появилась на странице внешнеполитического ведомства в Twitter 29 октября.

«В преддверии возобновления прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках, а возможно, вообще воздержаться от поездок», — говорится в сообщении.

На брифинге в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также анонсировала возобновление авиасообщения с «определенными странами» с 1 ноября, не уточнив, однако, какие это будут страны.

Захарова предупредила россиян о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки на некоторых туристических направлениях и порекомендовала осторожнее относиться к планированию поездок за рубеж.

В России международные пассажирские авиаперевозки прекратились в марте из-за пандемии COVID-19. В августе–сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

С середины октября стали возможны рейсы на Кубу и в Сербию, с ноября возобновится сообщение с Японией.

Полеты пока возможны только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы.