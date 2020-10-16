Росавиация уведомила об открытии авиасообщения с Сербией и Кубой

Россия с 15 октября возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Соответствующее уведомление авиакомпания и авиавластям иностранных государств отправила Росавиация.

В ведомстве добавили, что с 1 ноября возобновляются полеты в Японию.

«В соответствии с решениями правительства РФ авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября и с 1 ноября — с Японией», — приводит «РИА Новости» сообщение Росавиации.

Ранее в этот же день авиакомпания Azur Air объявила, что открывает рейсы на Кубу с 4 ноября.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Занзибаром (Танзания). С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию — Анталью, Даламан и Бодрум.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю). Затем авиасообщение открыли с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

14 октября оперштаб по борьбе с распространением коронавируса объявил о намерении возобновить авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой. Кроме того, будет увеличено количество рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.