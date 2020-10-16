Azur Air с 4 ноября откроет рейсы на Кубу

Авиакомпания Azur Air с 4 ноября открывает рейсы на Кубу, говорится в сообщении компании в пятницу, 16 октября.

«Авиакомпания Azur Air после решения правительства России об открытии воздушного сообщения с Кубой с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко, а также с 5 ноября начинает полеты в Санта-Клару. Рейсы пока запланированы только из международного аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю на воздушных судах Boeing 777-300ER, флагманских в парке компании», — приводит ТАСС текст сообщения.

Кроме того, с 31 октября авиакомпания открывает рейсы в Танзанию.

14 октября оперштаб по борьбе с распространением коронавируса объявил о намерении возобновить авиасообщение с Японией, Сербией и на Кубой. Кроме того, будет увеличено количество рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.

Ранее в октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. 3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

С 1 августа начались полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.