Экс-глава Армении Кочарян заразился коронавирусом

Экс-глава Армении Роберт Кочарян заразился коронавирусом и не сможет прибыть в Россию для консультаций по Нагорному Карабаху. Об этом в четверг, 30 октября, сообщает канцелярия бывшего лидера Армении.

«Роберт Кочарян намеревался вылететь в Москву в ближайшие дни и сдал тест на COVID-19, что является обязательным для въезда в Россию. Результат теста оказался положительным», — отмечается в сообщении.

В канцелярии отметили, что это было полной неожиданностью, так как у Кочаряна не было и нет никаких симптомов болезни.

«К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Москву и организация различных встреч стали временно невозможны», —заключается в сообщении.

Ранее 30 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сообщила, что бывшие президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян планируют отправиться в Москву для проведения консультаций с представителями российской политической элиты по вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

«После этих встреч [они планируют] представить кабмину Армении конкретные решения по данной ситуации», — написала она на своей странице в Facebook.

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приемлемым размещение российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). По его словам, ввод российских миротворцев мог бы стать оптимальным решением конфликта. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что введение миротворцев в зону карабахского конфликта возможно только с согласия обеих сторон.

Несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет говорить на переговорах с Ереваном в Женеве о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов, а также части Агдамского района.

В Москве 9 октября стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, после нескольких лет военных действий Баку потерял контроль над этой территорией.