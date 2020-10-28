Баку планирует обсудить возвращение двух районов Карабаха на переговорах в Женеве

Баку будет говорить на переговорах с Ереваном о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов, а также части Агдамского района, если Армения выскажет приверженность базовым принципам урегулирования по Нагорному Карабаху. Об этом в среду, 28 октября, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Завтра в Женеве должны состояться переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, и там мы увидим, насколько армянская сторона привержена базовым принципам. И после этого мы будем давать уже свою оценку тому, насколько они сейчас актуальны или нет. Хотя в течение этого месяца я неоднократно заявлял, что Азербайджан в целом, там есть, конечно, определенные моменты, которые нас не устраивают, но в целом мы их приняли», — цитирует Алиева «Интерфакс».

Лидер Азербайджана отметил, что обсуждение возвращения Азербайджану пяти районов вокруг Нагорного Карабаха (Джабраильского, Физулинского, Зангиланского, Губадлинского и Агдамского) на данный момент не является актуальным.

«Первый этап мы практически завершили, и поэтому, если сейчас армянская сторона выразит приверженность базовым принципам, мы будем уже сразу говорить о передаче под азербайджанский контроль Лачинского и Кельбаджарского районов и части Агдамского района», — добавил Алиев.

Он заметил, что такой подход поможет облегчить задачи посредникам, потому что один из важных пунктов будет уже реализован.

«Нам не надо будет ждать какого-то второго этапа, он сразу должен наступить. Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кельбаджарского и Лачинского районов и части Агдамского района», — заключил Алиев.

Ранее в этот день президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян присвоил раненому экс-главе минобороны Карабаха Джалалу Арутюняну звание Героя Арцаха. Также глава Карабаха назвал бывшего министра героем, на примере которого должны воспитываться поколения.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что третий режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. По его словам, противники в ходе боев заняли город Кубатлы.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.