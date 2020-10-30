Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах

Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах мог бы стать оптимальным решение крабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ должно быть одобрено всеми сторонами конфликта», - сказал Пашинян в опубликованном 30 октября интервью The Daily Telegraph.

При этом армянский премьер призвал Европу прикладывать больше усилить для того, чтобы Турция прекратила оказывать поддержку Азербайджану.

29 октября советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия сыграет ключевую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, страна являет собой гаранта безопасности и стабильности.

Ранее Пашянин уже предлагал обсудить вероятность введения российской миротворческой миссии в Карабах на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция). В Кремле тогда объяснили, что подобный вариант возможен только с согласия обеих сторон конфликта— Армении и Азербайджана.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Карабаха, на территории которого проживают в основном армяне с 1988 года. Тогда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку утратил контроль над Карабахом и еще семью районами. Ситуация обострилась 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Достигнутые затем договоренности о перемирии так и не соблюдаются.

29 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что решением конфликта станет баланс интересов — компромисс, который устроит обе стороны.