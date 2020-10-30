Пашинян согласился на размещение российских миротворцев в Карабахе

Размещение российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) приемлемо для Армении и Карабаха. Об этом 30 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я выступаю за размещение российских миротворцев в зоне конфликта. Но проблема в том, что размещение российских миротворцев должно быть приемлемым для всех сторон. На самом деле это приемлемо для Армении и для Карабаха, и это может произойти в том случае, как заявляли наши российские коллеги, если Азербайджан также согласится с этим. И вообще, любой миротворец может быть задействован с согласия сторон», — приводит «РИА Новости» слова Пашиняна.

Он добавил, что российские коллеги заявили, что в случае реальной угрозы территориальной целостности Армении они выполнят свои союзнические обязательства, в том числе военные.

Ранее в этот же день Пашинян уже говорил о том, что ввод российских миротворцев мог бы стать оптимальным решением конфликта.

Кроме того, Пашинян призывал власти США и Франции поддержать миротворческие усилия России в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон.

Накануне помощник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян отметил, что Россия будет играть ключевую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. На переговорах в Москве 9 октября была достигнута договоренность о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось. После этого стороны еще дважды договаривались о перемириях, но бои продолжаются до сих пор.