Переворот по расписанию: почему в Молдавии готовятся к новому майдану

В воскресенье, 1 ноября, в Молдавии состоятся президентские выборы. Наибольшие шансы на успех у действующего главы государства Игоря Додона. Его главный конкурент — проевропейский кандидат Майя Санду. Она задолго до дня голосования заговорила о возможных фальсификациях, анонсировала акции протеста. Накануне выборов оппозиционеры призвали «крепких мужчин» прийти на избирательные участки. Эксперты говорят, что голосование может завершиться масштабными беспорядками. «Известия» разбирались в происходящем.

Кандидат номер один

Выборы президента Молдавии состоятся 1 ноября. На высший пост в стране претендует восемь кандидатов. Фаворитом социологи считают действующего главу государства Игоря Додона. Он часто общается с Владимиром Путиным, выступает за дальнейшее улучшение отношений с Россией. Обещает, что Кишинев не будет присоединяться к антироссийским санкциям. При этом собирается развивать и отношения с Евросоюзом. По его словам, республика может стать «мостом между Востоком и Западом».

Отдельно Додон говорит о проблеме Приднестровья. «За четыре прошедших года я восемь раз встречался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Мы добились решения тех проблем, которые не решались последние 20 лет», — отмечает он. Президент Молдавии обещает в начале 2021 года представить проект окончательного урегулирования конфликта. Точные параметры плана неизвестны, но ранее Додон говорил, что готов предоставить непризнанной республике широкую автономию.

Переворот по расписанию: Предвыборная агитация на улицах Кишинева Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Еще один пункт программы Додона — конституционная реформа. Поправки предполагают расширение полномочий главы государства, снижение роли парламента. По словам Додона, это поможет избежать частых политических кризисов. Он подчеркивает, что сам изменениями пользоваться не будет — поправки вступят в силу после следующих выборов президента. Планируется также запретить госслужащим иметь двойное гражданство и изменить роль Конституционного суда, который молдавские депутаты не раз использовали для принятия решений, с которыми не соглашался Додон.

Сложный выбор

Большинство оппонентов Додона — проевропейские кандидаты. Наивысший рейтинг среди них у лидера Партии действия и солидарности Майи Санду. Она выступает за интеграцию с Румынией и последующее вхождение в ЕС и НАТО. «Мы в первую очередь заинтересованы в реализации положений Соглашения об ассоциации с ЕС. Молдаване на протяжении многих лет ощущают европейскую поддержку. Особенно помощь Румынии и Европы была полезной во время пандемии», — подчеркивает она.

При этом и от отношений с Россией политик отказываться не хочет. С Москвой Санду намерена обсудить расширение молдавского экспорта и расширение прав молдавских гастарбайтеров. А вот вести диалог о реинтеграции Приднестровья не собирается. «Сейчас мы можем сосредоточиться только на сокращении контрабанды и ликвидации коррупционных схем в этой зоне», — считает кандидат.

Переворот по расписанию: Кандидат в президенты Майя Санду (справа) обращается к сторонникам Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

Главная тема предвыборной кампании Санду — коррупция. Она обвиняет Додона и его правительство в неэффективной борьбе со взяточничеством и сговоре с олигархом Плахотнюком, который контролировал страну до 2019 года. Обещает массовые кадровые чистки в государственных органах, прежде всего среди судей и прокуроров . Примером удачной борьбы с коррупцией Санду почему-то называет Украину.

Среди других кандидатов выделяется председатель «Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. На выборах президента в 2016 году он снял свою кандидатуру в пользу Санду, а теперь ожидал того же от нее. Та, однако, отказалась, и отношения политиков ухудшились. При этом программы Санду и Нэстасе похожи, только последний еще ближе к унионистам (сторонникам объединения с Румынией). «Я призываю вас, братья-унионисты, не отказываться от наших вековых стремлений и мечтаний, особенно сейчас, когда мы так близки к тому, что намеревались сделать», — призывает Нэстасе.

Белорусский сценарий

Задолго до начала избирательной кампании представители оппозиции стали говорить о возможных фальсификациях. В сентябре Санду и еще четыре кандидата написали письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. В послании говорится, что Додон готовится подтасовать результаты на избирательных участках, расположенных в России. Недовольство оппозиции понятно — работающие в РФ мигранты заинтересованы в хороших отношениях с Москвой, а значит, поддерживают политика с соответствующей программой.

Кроме того, проевропейские оппозиционеры недовольны тем, что до голосования допустят граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье. Санду заявила, что Додон на подкуп избирателей в Приднестровье выделил €2 млн . Фактически поддержал оппозицию посол США Дерек Хоган, который призвал «пристально следить за тем, что происходит во время голосования избирателей из Приднестровья».

Переворот по расписанию: Игорь Додон — президент Республики Молдова Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Додон обвинения отрицает. «В России будет открыто 17 участков. В Италии — 30, а всего в ЕС — 86 участков. Поэтому говорить о создании более удачных условий на западе или на востоке нельзя. Скорее всего, кто-то осознаёт, что проиграет выборы и уже сейчас заявляет о фальсификациях », — говорит президент Молдавии.

Оппозиционеров, впрочем, слова президента не переубеждают. Санду предупреждает, что в случае фальсификаций (видимо, если победит не она) организует акции протеста, пугает молдавские власти повторением белорусского сценария. А Андрей Нэстасе призывает «молодых и крепких» мужчин выйти к избирательным участкам для «защиты голосов». Особое внимание, по его словам, следует уделить участкам, где будут голосовать приднестровцы.

Самогон против революции

Большинство соцопросов отдают победу Игорю Додону. Согласно исследованиям, в первом туре он наберет около 30% голосов, во втором получит 55% . Эксперты говорят, что оппозиция не смирится с поражением. Заведующий отделом Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов в беседе с «Известиями» отмечает, что на первом этапе уличные выступления будут носить мирный характер. «Постепенно они могут стать радикальнее. Думаю, противники Додона будут также рассчитывать на помощь Конституционного суда . Тот при соответствующих решениях местных судов может признать выборы недействительными и назначить дату нового голосования», — подчеркивает эксперт.