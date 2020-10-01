Додон и майдан: кто победит на выборах президента Молдавии

1 ноября в Молдавии состоятся выборы президента страны. Действующий глава государства Игорь Додон уже зарегистрировался в качестве кандидата, подала документы на регистрацию его главный оппонент Майя Санду. Лидер оппозиции уже заявила, что сомневается в честности предстоящего подсчета голосов. Эксперты не исключают масштабных акций протеста после объявления результатов голосования. «Известия» разбирались в происходящем.

Голосуй или проиграешь

Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала действующего главу республики Игоря Додона кандидатом на выборах президента. «За проголосовали восемь членов избиркома, один воздержался», — сказал председатель ЦИК Дорин Чимил. Он добавил, что утверждена также эмблема кандидата — белый квадрат с черным контуром, внутрь которого вписано имя Додона.

Действующий президент во время второго срока обещает выполнить обещания, данные четыре года назад, — проверить средства и активы госслужащих привлечь к ответственности виновных в «краже века», уволить чиновников с двойным гражданством. Главными задачами называет сохранение молдавской идентичности и нейтрального статуса, защиту православия.

Отдельно Додон говорит о приднестровском конфликте. «Я считаю, что самый важный момент, который касается будущего Молдавии, это реинтеграция страны — решение приднестровской проблемы», — подчеркивает он. Молдавский лидер напоминает, что он восемь раз встречался с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским . «У нас хорошие шансы все-таки договориться. Я надеюсь, что следующие три-четыре года будут периодом, когда мы реально начнем процесс реинтеграции страны. Если нам это удастся, Молдавия будет намного сильнее, у страны появится будущее», — отмечает президент.

Додон и майдан Президент Приднестровья Вадим Красносельский и президент Молдовы Игорь Додон Фото: Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики/president.gospmr.org

Главный козырь Додона — хорошие отношения с Россией, тесные личные связи с Владимиром Путиным . 28 сентября лидеры двух стран пообщались по видеосвязи. Путин отметил, что Молдавия в этом году столкнулась не только с экономическими трудностями и коронавирусом, но еще и борется с последствиями засухи. «По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо», — сообщил президент России, добавив, что первый транш на половину указанной суммы уже подготовлен.

Мир, труд, Майя

Кроме Додона, статус кандидата получили еще три политика. Это лидер «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый, глава проевропейской «Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе и Тудор Делиу от Либерал-демократической партии. Отказали в регистрации экс-спикеру парламента Андриану Канду, который выдвигался от партии «Про Молдова» .

Среди зарегистрированных самым ярким политиком считается Ренато Усатый . Он не стесняется эпатажных заявлений. Например, публично попросил сжечь дом, машину и его самого, если не справится с коррупцией. Каждому молдаванину он даже пообещал раздать по бутылке бензина. Кроме того, Усатый объявил охоту на беглого олигарха Влада Плахотнюка. По данным политика, предприниматель 10 сентября перебрался из США в Турцию . «Он ежедневно встречается с молдавскими политиками и посредниками от Додона для того, чтобы продолжить влиять на политические процессы», — говорит мэр Бельц.

Додон и майдан Майя Санду Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Впрочем, главный оппонент Додона — бывший премьер-министр страны Майя Санду — еще только проходит процедуру регистрации. Лидер оппозиции выступает за единение с Румынией и дальнейшую евроинтеграцию, считается прозападным политиком. «Мы в первую очередь заинтересованы в реализации положений Соглашения об ассоциации с ЕС. Молдаване на протяжении многих лет ощущают европейскую поддержку. Особенно помощь Румынии и Европы была полезной во время пандемии», — подчеркивает она.

Санду также обещает распустить парламент. Заверяет, что в случае ее прихода к власти «прокуратура начнет работать лучше, и мы получим ответы по коррупционным схемам». Предупреждает, что не собирается вести диалог о реинтеграции Приднестровья. «Это не та тема, которая будет решена сегодня или завтра. Нет ни внутренних, ни внешних условий. Сейчас мы можем сосредоточиться только на сокращении контрабанды и ликвидации коррупционных схем в этой зоне», — считает она.

Майдан в уме

Соцопросы свидетельствуют, что у Игоря Додона самый высокий рейтинг. Согласно одному из исследований, действующему главе государства доверяют 33% избирателей. Майе Санду симпатизирует 21,3% молдаван. За Ренато Усатого готовы проголосовать 9,5% опрошенных.

Додон и майдан Игорь Додон принимает присягу у нового кабинета министров, ноябрь 2019 года Фото: РИА Новости/Родион Прока

Оппозиционеры считают, что Додон готовится фальсифицировать результаты выборов. Санду говорит, что действующий глава государства потратит $2 млн на покупку голосов в Приднестровье. Кроме того, обвиняет власть в попытке сфальсифицировать результаты голосования на участках в России, где откроется 17 пунктов для голосования.

Эксперты говорят, что проевропейская оппозиция готовит почву для уличных выступлений. «Майдан возможен. Проигрыш для Санду станет концом политической карьеры. Оппозиция обладает определенными ресурсами, пользуется поддержкой Запада», — отмечает политический аналитик Корнелиу Чуря. Он добавляет, что молдавские власти пока не овладели технологиями противодействия майдану, хотя опыт белорусских властей изучают.