Тень миллиарда: почему бывший премьер-министр Молдавии вышел из тюрьмы

Начало февраля в Молдавии ознаменовалось сенсацией. Суд условно-досрочно освободил бывшего главу правительства страны Влада Филата. В 2016 году его приговорили к девяти годам заключения за участие в так называемой краже века — выводе из госбюджета страны миллиарда долларов (20% от ВВП Молдавии). «Известия» разбирались в том, почему бывший премьер-министр оказался на свободе, как продвигается следствие по громкому делу.

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Бывшего премьер-министра Молдавии выпустил на свободу суд первой инстанции кишиневского района Чеканы. В отношении Филата применили 91-ю статью УК Молдавии, которая предусматривает условно-досрочное освобождение (УДО) после отбытия двух третей положенного срока. Суд также вернул бывшему чиновнику орден Республики и отменил пятилетний запрет занимать публичные должности.

Выход Филата на свободу вызвал сумятицу в руководстве Молдавии. Президент Игорь Додон назвал случившееся сюрпризом. По его мнению, к произошедшему может быть причастно правительство Майи Санду, которому 8 ноября парламент вынес вотум недоверия. Санду в ответ сказала, что не имеет к этому никакого отношения, а Филата освободило «правосудие Додона».

V1 Влад Филат в здании суда Фото: youtube.com/TV8

Удивился произошедшему и министр юстиции Фадей Нагачевский. «Есть много подозрений. Существуют все признаки того, что в решении суда присутствуют элементы незаконности. Последует ряд отставок, потому что я не был проинформирован, а решения лиц, занимающих должности временно, не вызывают доверия», — заявил он. После этого своей должности лишилась и.о. главы нацадминистрации тюрем Люба Жигня-Сувейка.

Больше всего удивления у молдавских чиновников вызвало то, что Филат отсидел всего четыре года из положенных девяти, то есть необходимые для УДО две трети срока вроде бы не отбыл. Всё, однако, оказалось не так просто. На помощь Филату пришла очень удобная поправка к уголовному кодексу, которую, как говорят в Молдавии, приняли в январе «под конкретных лиц». Согласно ей, срок заключения можно сократить, если условия содержания под стражей неудовлетворительны. В июле Филату срок заключения благодаря этому пункту сократили на 1 год и 9 месяцев. В октябре его уменьшили еще на 27 дней. После таких манипуляций две трети срока заключения Филата закончились 6 ноября 2019 года.

V2 Влад Филат на пресс-конференции после своего освобождения, 4 декабря 2019 года Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

В связи с этим СМИ еще в сентябре писали о скором освобождении бывшего чиновника. Тот, впрочем, и в тюрьме чувствовал себя неплохо. Наказание он отбывал в кишиневском СИЗО (пенитенциар № 13), а не в колонии. Несколько раз покидал место заключения. Так, в апреле его заметили в стоматологической клинике, где он отбеливал зубы. В 2017 году Филат якобы провел день в своем доме у озера Валя Морилор в молдавской столице.

Большая сумма в маленькой стране

«Кража века» в Молдавии произошла в ноябре 2014 года. Тогда из трех молдавских банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Socială — исчез миллиард долларов. Эти деньги составляли 20% ВВП страны и 58% доходов бюджета в 2014 году. По данным следствия, вывод такой суммы денег проходил при участии государственных чиновников и Национального банка Молдавии (НБМ).

М3 Банк Banca de Economii Фото: Banca de Economii S. A./bem.md

Ключевым фигурантом стал предприниматель Илан Шор. В Bаncа de Economii (Сберегательном банке) он возглавлял совет директоров, в двух других кредитных учреждениях — Banca Socială и Unibank — являлся одним из основных акционеров. Все три банка, в которых хранились в том числе деньги пенсионеров, выдавали необеспеченные кредиты без бизнес-обоснования. Применялась в том числе «схема-карусель», когда кредиты в одном банке оплачивали займами из других банков. Средства на сумму $1 млрд мошенники перевели в подставные компании в Великобритании и Гонконге, затем их разместили в латвийских банках на счетах под именами различных иностранцев.

М4 Илан Шор Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Большая часть денег была выведена из банков 24–26 ноября 2014 года, а 30 ноября в стране прошли парламентские выборы. Понятно, что известие о масштабном грабеже резко изменило бы предпочтения избирателей. Поэтому правительство страны решило тайно выручить банки с помощью чрезвычайных кредитов, покрываемых из государственного резерва. В результате национальная валюта — молдавский лей — обесценилась на 50%.

И без того невысокий уровень жизни стал стремительно падать, а общество — кипеть. Мошенничество скомпрометировало правившее в тот момент проевропейское правительство и способствовало разочарованию молдаван в Европейском союзе. Если в конце 2012 года за вступление в ЕС готовы были проголосовать 52% граждан, то в апреле 2015 года идею поддерживали 32%. «Кража века» спровоцировала также массовые акции протеста. В 2015 году в стране прошла серия митингов, флешмобов, сидячих забастовок, пикетов. На центральной площади Кишинева появился палаточный городок. Крупнейшее выступление состоялось 6 сентября 2015 года, когда в центре молдавской столицы собралось от 50 до 100 тыс. человек.

V6 Протесты в сентябре 2015 года Фото: Getty Images/NurPhoto

Следствие вели

Следствие по делу о краже миллиарда сразу пошло своеобразно. Главного подозреваемого Илана Шора сначала обвинили в злоупотреблении служебным положением и нарушении правил кредитования. Прокуроры требовали заключить его под стражу, но суд ограничился домашним арестом. Позже он дал показания против Владимира Филата. По словам Шора, политику он передавал дорогие подарки и большие суммы наличных денег — в общей сложности около $250 млн.

М4 Мужчина проходит мимо агитационных листовок партии «Шор» Фото: ТАСС/AP Photo/Vadim Ghirda

В 2017 году суд приговорил Шора к 7,5 года заключения, однако адвокаты предпринимателя обжаловали приговор, на время рассмотрения апелляции суд оставил его на свободе. Тот при этом себя ни в чем не ограничивал. В 2015 году он возглавил мэрию города Оргеев, в феврале 2019 года стал депутатом молдавского парламента и по национальному списку политической партии «Шор», и по одномандатному округу. В июне 2019 года правившая в Молдавии Демократическая партия лишилась власти, тогда Шор бежал из страны. В настоящее время он, предположительно, находится в Израиле.

Еще один видный фигурант дела о краже миллиарда — олигарх, лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк. Долгое время он считался «серым кардиналом» молдавской политики. В июне 2019 года также бежал из страны. Сейчас в Молдавии он заочно арестован и объявлен в международный розыск, его активы в Кишиневе заморожены.

М6 Владимир Плахотнюк Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Третий фигурант дела — Влад Филат. «Мы обещали, что когда получим имена бенефициаров из отчета Kroll (международное детективное бюро, которое расследует дело), объявим их. В документе фигурирует Плахотнюк как главный бенефициар кражи миллиарда. На втором месте группа бывшего премьера Филата», — заявил глава специальной комиссии парламента Молдавии Александр Слусарь. Интересно, что нынешнее ходатайство Филата об УДО одобрил тот же судья, что в 2015 году постановил поместить его под арест.

Вечная песня о миллиарде

Эксперты по-разному оценивают освобождение Филата. По одной из версий, освобождение выгодно президенту страны Игорю Додону. Основной оппонент главы государства сейчас — проевропейский блок ACUM во главе с бывшим главой правительства Майей Санду. Влад Филат также известен своими проевропейскими взглядами, а значит, его освобождение увеличивает конкуренцию на правом политическом фланге.

По другой версии, произошедшее выгодно как раз Санду. «Филат крайне непопулярен. Общее мнение таково, что он должен сидеть в тюрьме. Я не встречал ни одного человека, который думал бы иначе. Выпустили его, видимо, за взятку. Точной социологии пока нет, но эта история может отразиться на рейтингах Додона», — сказал «Известиям» молдавский политолог Сергей Назария.

V8 Влад Филат Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Открытым остается вопрос и о политическом будущем Филата. Сам он успел посетить заседание основанной им Либерал-демократической партии (ЛДПМ), но заявил, что сосредоточит свои усилия на борьбе за полное оправдание. «Я не исключаю, что у него все-таки будет какой-то общественно-политический проект. Возможно, появится некий проевропейский народный фронт», — отметил в беседе с «Известиями» директор молдавского Центра политологии избирательных технологий Виталий Андриевский.