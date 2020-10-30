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Россияне забронировали туры с кешбэком на более чем 1 млрд рублей

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Объем бронирований по России в рамках программы туристического кешбэка превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщила 30 октября глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Общий объем бронирования в рамках второго этапа туристического кешбэка превысил миллиард рублей. Мы видим, что глубина бронирований очень короткая и составляет в среднем 10–12 дней, так как люди ориентируются прежде всего на текущую ситуацию», — сказала Догузова.

Она отметила, что фактором, сдерживающим продажи, является распространение коронавируса, и призвала туристов соблюдать правила безопасности во время поездок.

«Для нас и для всей отрасли безопасные путешествия — это приоритет номер один. Именно поэтому все протоколы безопасности, все рекомендации, которые мы с Роспотребнадзором разработали к летнему сезону, продолжают действовать и в осенне-зимний период», — добавила Догузова.

С 15 октября в России стартовал второй этап продаж туров с кешбэком. Возврат в размере 20% стал распространяться на туры любой стоимости, а максимально возможный кешбэк увеличен с 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Обязательным условием участия в программе остается наличие карты «Мир».

Более 1,5 млн туристических предложений на осень и зиму доступно россиянам в рамках второго этапа программы туристического кешбэка.

С 21 по 28 августа в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программой воспользовалось около 60 тыс. человек.

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.

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