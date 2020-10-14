В программу туристического кэшбэка включили свыше 1,5 млн предложений

Более 1,5 млн туристических предложений на осень и зиму будет доступно россиянам в рамках второго этапа программы туристического кэшбэка. Об этом заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма G20 в среду, 14 октября.

«В рамках второго этапа туристического кэшбэка мы подготовили более 1,5 млн предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники. Особое внимание мы обращали на путешествия, связанные с самыми разными видами отдыха на природе», — сказала Догузова.

Глава ведомства отметила, что условия участия в туристическом кэшбэке стали удобнее и привлекательнее. Выбрать и купить тур теперь можно в течение полутора месяцев, вплоть до 5 декабря, а отправиться в поездку — с момента старта акции и до окончания новогодних праздников.

Она подчеркнула, что в программе учли пожелания туристов. Например, сейчас в ней участвуют поездки от двух ночей, можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тыс. рублей.

«Мы просим туристов во время путешествий соблюдать все необходимые меры предосторожности, а турбизнес — придерживаться всех рекомендаций, которые мы совместно с Роспотребнадзором выработали перед запуском летнего курортного сезона», — сказала Догузова.

1 октября премьер-министр России Михаил Мишустин продлил программу кэшбэка за туры по стране до 10 января 2021 года. Теперь в ней могут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Тогда было отменено ограничение на минимальную стоимость путевки — ранее она должна была быть не менее 25 тыс. рублей. Сообщалось, что максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее было от 5 до 15 тыс. рублей).

Кроме того, ранее, чтобы воспользоваться программой кэшбэка, тур должен длиться не менее пяти ночей. Первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кэшбэка прошла с 21 по 28 августа.