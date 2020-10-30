ЕК предостерегла Венгрию от покупки иностранной вакцины от COVID-19

Еврокомиссия будет вынуждена принять меры против Венгрии, если страна попытается закупить несертифицированную в Евросоюзе иностранную вакцину от коронавируса. Такое заявление в пятницу, 30 октября, сделал представитель ЕК Эрик Мамер.

«Не обсуждается, что любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана сообщило, что страна ведет переговоры с Россией и Китаем на тему возможных поставок вакцины от COVID-19. Более того, первые партии препаратов могут поступить в Венгрию в декабре текущего года или январе 2021-го.

Орбан, как сообщается, выразил надежду, что к весне у Венгрии появится доступ к двум или трем вакцинам от коронавируса, а в апреле страна сможет «объявить о победе над пандемией».

28 октября источник Reuters сообщил, что в Еврокомиссии обсуждали возможную нехватку вакцины от COVID-19 странам Европы до 2022 года. В настоящее время блок из 27 стран с населением 450 млн человек заказал более 1 млрд доз потенциальных вакцин от трех производителей. Ведутся переговоры с другими компаниями о предварительной закупке еще 1 млрд доз.

Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения». Как долго продлится начальная фаза, не уточнялось.

Ранее в октябре в правительстве Венгрии сообщили, что Будапешт готов рассмотреть возможность закупки российской или китайской вакцины от коронавируса, но только если будет доказана их эффективность, которую поручили проверить венгерским медицинским специалистам. При этом до планов о покупке препаратов Будапешт обязался купить европейскую вакцину, находящуюся в разработке, напоминает ТАСС.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 30 октября, в Венгрии зарегистрировано свыше 71,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 1699 человек, вылечились 17 953 пациента.