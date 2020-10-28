В ЕК допустили нехватку вакцины от COVID-19 для Европы до 2022 года

Странам Европы может не хватить вакцины от коронавирусной инфекции до 2022 года. Об этом сообщает 28 октября агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

«До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения», — сказал представитель Еврокомиссии дипломатам из стран ЕС на закрытом заседании в понедельник, 26 октября.

Второй источник агентства подтвердил эту информацию.

В настоящее время блок из 27 стран с населением 450 млн человек заказал более 1 млрд доз потенциальных вакцин от COVID-19 от трех производителей. Ведутся переговоры с другими компаниями о предварительной закупке еще 1 млрд доз.

Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения». Как долго продлится начальная фаза, не уточнялось.

Ранее Еврокомиссия уточняла, что сделала предзаказ на вакцины компаний AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциума фармакологических компаний BioNTech и Pfizer, напоминает «Газета.ру».

Накануне в Великобритании допустили, что первое поколение вакцин от коронавирусной инфекции может иметь лишь временное действие или оказаться неэффективным для некоторых людей.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стало выявление у одного из волонтеров из Великобритании необъяснимой болезни. Испытания продолжились позже.