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В Великобритании допустили неэффективность первых вакцин от COVID-19

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Первое поколение вакцин от коронавирусной инфекции может иметь лишь временное действие или оказаться неэффективным для некоторых людей, рассказала глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.

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«Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, и мы должны быть готовы к тому, что они [вакцины] могут не предотвращать заражение, а уменьшать симптомы, и даже в этом случае они могут [эффективно] работать не для всех или не на долгий срок», — написала она в статье для журнала The Lancet.

При этом она отметила, что нет точной уверенности в том, будет ли у Великобритании вакцина вообще, поэтому призвала воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении разработки препарата.

21 октября британский эпидемиолог Джон Эдмундс заявил, что возможно жители Великобритании смогут получить вакцину в конце зимы.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь. Позднее испытания продолжили.

В начале октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

В августе РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», в октябре регистрацию прошел еще один препарат «ЭпиВакКорона». По словам ученых, оба препарата показали высокую эффективность и безопасность.

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