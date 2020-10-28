В Великобритании допустили неэффективность первых вакцин от COVID-19

Первое поколение вакцин от коронавирусной инфекции может иметь лишь временное действие или оказаться неэффективным для некоторых людей, рассказала глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.

«Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, и мы должны быть готовы к тому, что они [вакцины] могут не предотвращать заражение, а уменьшать симптомы, и даже в этом случае они могут [эффективно] работать не для всех или не на долгий срок», — написала она в статье для журнала The Lancet.

При этом она отметила, что нет точной уверенности в том, будет ли у Великобритании вакцина вообще, поэтому призвала воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении разработки препарата.

21 октября британский эпидемиолог Джон Эдмундс заявил, что возможно жители Великобритании смогут получить вакцину в конце зимы.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь. Позднее испытания продолжили.

В начале октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

В августе РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», в октябре регистрацию прошел еще один препарат «ЭпиВакКорона». По словам ученых, оба препарата показали высокую эффективность и безопасность.