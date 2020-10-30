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В Кремле напомнили о не позволяющем оскорбить чувства верующих законе

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В России есть действующее законодательство, согласно которому, если человек совершает преступление, он должен быть наказан. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков волну нападений со стороны исламских радикалов на граждан Франции.

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«Здесь дело не в религии, не в конфессии, а дело в действующем законодательстве», — подчеркнул он. Также в России есть законы, не позволяющие оскорблять чувства верующих, напомнил представитель Кремля. Из этого исходят российские власти, добавил Песков, отвечая на вопрос, возможна ли подобная волна нападений в России.

Накануне главы государств-членов Евросоюза приняли совместную декларацию о солидарности с Францией перед лицом терроризма и экстремизма. Этому предшествовала череда нападений радикальных исламистов во Франции.

В четверг в Ницце от рук радикала погибли три человека. Позднее в тот же день в Авиньоне полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося совершить нападение на правоохранителей, а в Лионе был задержан вооруженный человек, готовивший атаку на пассажиров трамвая.

16 октября в пригороде Парижа был убит учитель истории в колледже Самюэль Пати, который в ходе обсуждения свободы слова на лекциях демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

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