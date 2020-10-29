ЕС принял декларацию о единстве с Францией в борьбе с терроризмом

Главы государств-членов Евросоюза 29 октября приняли совместную декларацию о солидарности с Францией перед лицом терроризма и экстремизма, сообщает пресс-служба Европейского совета.

«Мы, лидеры ЕС, шокированы и опечалены террористическими нападениями во Франции. <...> Мы едины и решительно солидарны с Францией, французским народом и правительством страны в нашей общей и постоянной борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом», — говорится в заявлении.

При этом в своем обращении главы ЕС призвали лидеров стран мира стремиться к диалогу и взаимопониманию между религиозными сообществами, а не к их разделению.

Ранее в этот день во Франции был объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после того, как исламский радикал убил трех и ранил еще нескольких человек в Ницце возле базилики Нотр-Дам, при этом двоих обезглавив. Совершивший нападение был быстро задержан правоохранительными органами.

После этого в ряде других французских городов полицейские задержали готовящихся к атакам вооруженных мужчин.

Это произошла на фоне обострившихся во Франции споров об исламе. Так, в середине октября, в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение было расценено как «теракт исламиста».

После этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить в стране контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».