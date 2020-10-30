Источник допустил отбывание Ефремовым наказания в хозотряде

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП, вероятнее всего, будет отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 в Москве. Об этом в пятницу, 30 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас решается вопрос о месте, где Михаил Ефремов будет отбывать наказание, но, скорее всего, он будет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО-5 в Москве», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот же день член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила, что Ефремов изъявил желание отбывать наказание именно в хозяйственном отряде вышеуказанного изолятора, где он сейчас и находится.

Общественники, по ее словам, посещали помещения хозотряда в СИЗО и сделали вывод, что там «лучше, чем в колонии». В частности, содержащиеся там заключенные, живут не в камерах, а комнатах и имеют право на ежевечерние звонки, а также могут видеться с родными.

Правозащитница в тоже время подчеркнула, что почти 100% работающих в хозотряде, освобождаются по УДО и, если Ефремов там останется, то выйдет на свободу раньше официального окончания срока.

28 октября Ефремов отказался отбывать наказание в Чувашии. Об этом сообщил один из представителей артиста Владимир Васильев. По его словам, артист опасается за свое здоровье во время трудного этапа. У актера есть хронические заболевания, и они могут усугубиться после переезда в неотапливаемом вагоне, в котором перевозят заключенных.

Васильев отметил, что актер останется в СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой находится сейчас.

Громкое ДТП произошло произошло в начале июня на Садовом кольце в центре столицы. Тогда Jeep артиста выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с отечественным автофургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм утром следующего дня.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

8 сентября суд признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

22 октября Мосгорсуд в ходе рассмотрения апелляции на приговор смягчил приговор Ефремову, сократив ему срок с 8 до 7,5 года колонии общего режима.