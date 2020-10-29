Адвокат рассказал об отказе Ефремова ехать в чувашскую колонию

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце, отказался ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания. Об этом в среду, 28 октября, рассказал его адвокат Владимир Васильев.

По словам юриста, артист опасается за свое здоровье во время трудного этапа.

«Дело в том, что 600 км до Чувашии пришлось бы ехать 2-3 недели. Сначала из Москвы во Владимир, потом в Нижний Новгород, потом Чебоксары... При этом в каждом городе осужденные по несколько дней находились бы в СИЗО, ожидая транспортировки», — цитирует его сайт kp.ru.

У Ефремова есть хронические заболевания, и они могут усугубиться после переезда в неотапливаемом вагоне, в котором перевозят заключенных.

Васильев отметил, что актер останется в СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой находится сейчас. Ефремов в изоляторе намерен развивать театр и уже начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно, передает НСН.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

8 сентября суд признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив ему срок с 8 до 7,5 года колонии общего режима. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном ДТП.