Ефремов захотел отбывать наказание в хозотряде

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП, выразил желание отбывать наказание в Москве в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5. Именно там он содержится в настоящий момент. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила посетившая его член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор», — цитирует ее ТАСС.

Общественники, по ее словам, посещали помещения хозотряда в СИЗО и сделали вывод, что там «лучше, чем в колонии». В частности, содержащиеся там заключенные, живут не в камерах, а комнатах и имеют право на ежевечерние звонки, а также могут видеться с родными, отметила Литвинович.

Правозащитница также рассказала, что в СИЗО-5 есть зал для проведения различных мероприятий, где Ефремов сможет выступать перед публикой или даже создать «тюремный театр».

При этом почти 100% работающих в хозотряде, по ее словам, освобождаются условно-досрочно и, если Ефремов там останется, то выйдет на свободу раньше официального окончания срока.

28 октября один из представителей артиста Владимир Васильев сообщил, что Ефремов отказался отбывать наказание в Чувашии. Артист опасается за свое здоровье во время трудного этапа. У Ефремова есть хронические заболевания, и они могут усугубиться после переезда в неотапливаемом вагоне, в котором перевозят заключенных.

Васильев отметил, что актер останется в СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой находится сейчас.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

8 сентября суд признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив ему срок с 8 до 7,5 года колонии общего режима. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном ДТП.