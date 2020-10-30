Прямой эфир

РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, закупая товары в магазинах. Об этом говорится в исследовании агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, которое в пятницу, 30 октября, оказалось в распоряжении РБК.

Отложенное действие: СОVID повреждает органы уже после выздоровления
Ученые считают, что коронавирус атакует красный костный мозг, фрагменты которого находят в печени, почках и других органах 

Как отмечается в исследовании, около 20% опрошенных закупают товары первой необходимости, но 12% приобретают и товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов.

Исследование проводилось через онлайн, в нем участвовали жители различных российских городов старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие 1611 человек.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно предпринять.

По данным на 30 октября, в России выявили 1 599 976 случаев COVID-19, зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020