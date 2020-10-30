РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19

Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, закупая товары в магазинах. Об этом говорится в исследовании агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, которое в пятницу, 30 октября, оказалось в распоряжении РБК.

Как отмечается в исследовании, около 20% опрошенных закупают товары первой необходимости, но 12% приобретают и товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов.

Исследование проводилось через онлайн, в нем участвовали жители различных российских городов старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие 1611 человек.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно предпринять.

По данным на 30 октября, в России выявили 1 599 976 случаев COVID-19, зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

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