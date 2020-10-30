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Ученые насчитали у животных 850 тыс. опасных для людей вирусов

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Группа международных ученых выяснила, что птицы и млекопитающие являются носителями до 850 тыс. вирусов, которые могут потенциально обрести форму пандемий. Об этом 29 октября сообщает Daily Mail.

Учетная запись: зачем у российских летучих мышей ищут коронавирусы
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Доклад был составлен 22 экспертами в области биологии, экологии и вирусологии и представлен на семинаре Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES).

Специалисты подчеркнули, что летучие мыши, грызуны и приматы могут иметь около 540–850 тыс. передающихся людям вирусов. В таком случае есть риск возникновения примерно пяти новых болезней в год, каждая из которых может иметь пандемический потенциал.

При этом ученые отмечают, что было бы неправильно обвинять дикую природу в возникновении этих болезней. По их мнению, пандемии, в том числе COVID-19, вызваны деятельностью человека и воздействием людей на окружающую среду.

«Те же виды деятельности человека, которые вызывают изменение климата и утрату биоразнообразия, также создают риск пандемии из-за своего воздействия на нашу окружающую среду», — говорится в докладе.

Ранее в этот день стало известно, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России. О начале исследований было заявлено в августе. Отмечалось, что проект призван помочь оценить возможные пути распространения инфекции и эпидемические риски.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Власти США обвиняют Пекин в распространении инфекции по всему миру. Высказывалось мнение, что коронавирус стал распространяться от летучих мышей, продающихся на одном из рынков города.

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