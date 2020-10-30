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В США оценили угрозу российского гиперзвукового оружия

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Генерал ВВС США Глен Ванхерк заявил, что гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США.

Он подчеркнул, что Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, причем российская межконтинентальная ракета «Авангард» уже поставлена на вооружение.

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«Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросает вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны страны», — приводятся слова генерала на сайте минобороны США в четверг, 29 октября.

При этом Ванхерк подчеркнул, что основой обороны страны является ядерная триада, однако необходимо думать о том, как пресечь доступ противника к театру боевых действий. По его словам, для защиты от гиперзвукового оружия не требуется принципиально новых технологий — это можно сделать с помощью уже существующих.

Генерал отметил, что Пентагон «движется в правильном направлении». Он напомнил, что сейчас Агентство ракетной обороны и космические силы США занимаются разработкой спутников космического базирования для отслеживания гиперзвукового вооружения.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен допустил развертывание гиперзвуковых ракет в европейских странах для «сдерживания» России.

26 октября президент России Владимир Путин призвал ввести мораторий на размещение любых ракет средней и меньшей дальности в европейских странах. Однако Штаты от этого отказались. При этом российский лидер пообещал, что Москва примет ответные шаги на размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в Пентагоне неоднократно отмечали отставание от РФ и Китая в вопросе гиперзвукового вооружения. В связи с этим США ускорили программу по созданию ракет данного типа. По словам шефа Пентагона Марка Эспера, гиперзвуковое оружие поступит на вооружение в 2023 году.

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