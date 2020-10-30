Сбился прицел: ЦСКА не смог распечатать ворота загребского «Динамо»

ЦСКА завершил вничью игру второго тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0). Армейцы владели подавляющим преимуществом, нанесли больше 20 ударов по воротам хорватской команды, но так и не забили гол. Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вновь потеряли очки в этой еврокубковой кампании. В первом туре они не смогли обыграть на выезде австрийский «Вольфсберг» (1:1), который сегодня вышел в лидеры группы, разгромив голландский «Фейеноорд» (4:1).

Такой разный ЦСКА

«Еврокубковые встречи немного отличаются от матчей в РПЛ», — заметил накануне игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Это в полной мере относится и к результатам ЦСКА на внутренней и международной аренах. Ничья со скромным по возможностям австрийским «Вольфсбергом», например, уместилась между двумя яркими и уверенными победами — над «Динамо» и «Арсеналом» — с суммарным счетом 8:2.

Разговоры, что настоящий ЦСКА играет в Премьер-лиге, на этом фоне стали еще громче. Вспомнился даже прошлый сезон, когда красно-синие провалились в Лиге Европы в группе с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом», который по окончании сезона вылетел во второй испанский дивизион. Как раз над клубом из Барселоны удалось одержать единственную победу, только она уже не имела никакого турнирного смысла.

И хотя нынешний ЦСКА стал стабильнее и качественно укрепил состав, тревога перед визитом в Москву загребского «Динамо» не покидала. Хорваты ведь еще в прошлом сезоне играли в Лиге чемпионов и запомнились там разгромом «Аталанты», а также яркими матчами с донецким «Шахтером» — будущим полуфиналистом второго по статусу еврокубка.

«Динамо», как и все балканские клубы, нацелено на экспорт. Летом в команду-тезку из Москвы продали полузащитника Моро. А «Лейпциг» оценил Йошко Гвардиола в €16 млн. Он, впрочем, отправится в бундеслигу только в следующем сезоне, а в четверг 18-летний талант вышел на газон «ВЭБ Арены». Среди его партнеров были и два футболиста сборной Хорватии — основной голкипер Доминик Ливакович и форвард Бруно Петкович. Хотя последний сейчас не лучший снайпер «Динамо». Здесь нет равных Марио Гаврановичу, однако игрока сборной Швейцарии главный тренер «Динамо» Зоран Мамич в российской столице поначалу оставил в запасе.

Не хватило главного

Словом, на легкую прогулку ЦСКА рассчитывать не приходилось, и первая половина матча данную мысль лишь укрепила. При заметном игровом и территориальном преимуществе москвичам приходилось сохранять максимальную концентрацию, так как соперник здорово выходил из обороны и быстро доставлял мяч к штрафной Игоря Акинфеева. Уже в дебюте армейскому голкиперу пришлось исправлять ошибку своих защитников. А потом Оршич — один из самых результативных игроков «Динамо» в нынешнем сезоне, классно приложился к мячу с линии штрафной. Но и тут вратарь ЦСКА оказался на высоте.

Сказать такое же об армейской атаке нельзя. Давление на ворота гостей присутствовало, моменты — были. Реализация при этом отсутствовала напрочь. Хотя, скажем, Влашича упрекнуть не в чем. Пообещавший забить соотечественникам, в том числе и ради родного для себя «Хайдука», Никола и партнерам моменты создавал, и сам пытался их завершить. Однако с ударом со штрафного справился вытянувший мяч из угла Ливакович, а после перепасовки с Эджуке атаковать пришлось не из самой простой позиции.

Эджуке — это, в принципе, отдельная тема. Нигериец хорош практически во всем. Отлично двигается, умело открывается, эффектно обыгрывает соперников. Однако завершение атак в его исполнении — катастрофа. Если бы у легионера был поставленный удар, к перерыву ЦСКА мог вести с крупным счетом.

— У Эджуке огромный потенциал, — сказал «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА, чемпион СССР Александр Гришин. — Да, пока у него есть проблемы с реализацией, но если бы их не было, то он бы поехал играть в Англию или Испанию, а не в РПЛ. С ним еще нужно поработать над рядом технических элементов, но в перспективе нигериец способен вырасти в сильного форварда. Думаю, его можно будет перепродать с хорошей прибылью (ЦСКА заплатил «Херенвену» за 22-летнего нападающего $12 млн. — «Известия»).

Чем-то все это напоминает историю другого представителя Нигерии — Мусы. Поначалу в армейской команде он выглядел игроком с ограниченным функционалом. Разве что бежал невероятно быстро. Тем не менее, Леонид Слуцкий сначала направил энергию новичка в нужное русло и научил правильно двигаться, а потом серьезно развил игровой интеллект подопечного. Остается понять, насколько обучаем Эджуке, и сможет ли Гончаренко вывести одного из летних новичков на более высокий уровень.

Но если бы дело было в одном Эджуке, то это не стало бы проблемой. Прицел в четверг сбился почти у всех армейцев. Да, были классные обводящие удары Чалова и Сигурдссона, заставившие Ливаковича показать все свое мастерство, однако этого оказалось недостаточно. ЦСКА буквально висел на хорватских воротах, и порой от комбинаций красно-синих в гостевой штрафной рябило в глазах.

Проведенные Гончаренко замены позволили не ослаблять хватку и держать высокий темп, но самого главного — забитых мячей — болельщики так и не дождались. ЦСКА остался без победы, а Россия без еврокубковых выигрышей во втором туре. К тому же, лишь один клуб РПЛ из четырех смог отметиться забитым мячом в этих матчах на нынешней неделе. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поразил ворота «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.

— Сложно упрекнуть команду за сегодняшний результат, — отметил Виктор Гончаренко. — Возможно, не хватило последнего паса. Но мы были лучше и ближе к победе. В первом тайме острее сыграли в атаке, а во втором пропало движение. Сигурдссону, Гайчу и Ахметову не хватало хороших открываний за спинами соперников.

Теперь ключевыми для армейцев станут две встречи с «Фейеноордом», который тренирует экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.