«Краснодаром» не надо: клуб всухую уступил «Челси» в Лиге чемпионов

Еврокубковая неделя продолжается, российские клубы проводят свои вторые матчи в рамках группового этапа двух главных континентальных турниров. Вслед за домашним поражением «Локомотива» от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов провалился на своём поле «Краснодар», уступивший лондонскому «Челси» (0:4).

Петербургский «Зенит» закончил свой выездной матч против дортмундской «Боруссии» поздно в ночь на 29 октября. А в четверг продолжит биться за выход в плей-офф Лиги Европы московский ЦСКА — армейцы на своем поле встретятся с «Динамо» (Загреб) из Хорватии.

«Краснодар» — «Челси»

Команда из Лондона — самый статусный соперник «Краснодара» в официальных матчах за всю историю клуба, существующего всего 12 лет. «Быки» впервые выступают в групповом этапе Лиги чемпионов, тогда как «Челси» его постоянный участник, исторически один из фаворитов турнира, в 2012 году синим удалось его выиграть. Приезд такого гранда в Краснодар уже являлся большим подарком местным болельщикам.

В первом туре группового этапа все четыре участника этого квартета сыграли вничью. Если «быки» добились на выезде ничьей с французским «Ренном» (1:1), то «Челси» не смог взять дома верх над действующим победителем турнира испанской «Севильей» (0:0).

В первом тайме преимущество было за «Челси». Гости больше владели мячом, а когда его теряли, прессинговали в середине поля. Правда, редко доставляли мяч в штрафную площадь соперника и доводили дело до удара по воротам. Тем не менее, синим удалось на 14-й минуте заработать пенальти, но Жоржиньо не реализовал 11-метровый удар. Он обманул вратаря хозяев Матвея Сафонова, но попал в штангу.

«Краснодар» ответил лишь дальним ударом Тонни де Вилена, пробившего из-за пределов штрафной. Мяч срикошетил от защитника «Челси» Курта Зумы в дальний угол ворот, но прошёл чуть мимо, а жаль — голкипер английского клуба Бернар Менди уже не имел шансов его отбить.

Во второй половине первого тайма игра успокоилась, и «Челси» не особо угрожал воротам соперника. Тем удивительней был гол на 37-й минуте в исполнении Каллума Хадсона-Одои. Лондонцы разыграли комбинацию из коротких передач на подступах к штрафной, доставив мяч внутрь неё на ногу атакующему полузащитнику. Тот обыграл Игоря Смольникова и нанёс не самый опасный удар по воротам, но Сафонов не сориентировался и пропустил мяч между рук. Получив нежданный гол, гости спокойно удержали преимущество до перерыва.

После перерыва едва не отыгрался «Краснодар». На 55-й минуте Евгений Чернов подал с углового на Юрия Газинского, который с лёту пробил в перекладину. Через пять минут тот же Чернов мощно бил из-за пределов штрафной, но выше ворот. На 68-й минуте Хаким Зиеш хорошо подошёл с мячом к воротам соперника, но пробил не лучшим образом прямо в руки Сафонову. И тут же из убойной позиции бил по воротам «Челси» Маркус Берг, но Менди спас свою команду.

Всё закончилось для хозяев на 75-й минуте, когда после удара Кристиана Пулишича мяч попал в руку Александру Мартыновичу. Судья назначил второй пенальти, который реализовал Тимо Вернер. Через четыре минуты Хаким Зиеш довёл дело до разгрома — 3:0. А уже в добавленное время Пулишич забил четвертый гол и установил окончательный счет в матче. Лондонцы после двух туров набрали четыре очка, а краснодарский клуб — одно. Теперь «быков» ждёт выезд в Севилью, где в среду 4 ноября они сыграют с местной командой.



— В целом «Челси» с запасом выиграл первый тайм, — поделился с «Известиями» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — Не прилагая сверхусилий, английский клуб взял своё. Тут, конечно, им помог Сафонов, совершивший несвойственную для себя ошибку. Думаю, она психологически повлияла на «Краснодар», ведь во многом благодаря голкиперу команда уверенно себя чувствовала в прошлых матчах Лиги чемпионов, когда Матвей её систематически спасал. Так было и в отборочных матчах с «ПАОКом» (2:1; 2:1), и в стартовой игре группового этапа против «Ренна» (1:1). Если бы не вратарь, и там все могло сложиться по-другому. Сейчас он ошибся, и это привело к поражению, но такие помарки неизбежны. Это нормально, что молодой парень привыкает к уровню Лиги чемпионов, набирает опыт через ошибки. Это поражение в перспективе может помочь «Краснодару» вырасти как команде и уже более уверенно выступать в Лиге чемпионов.

ЦСКА — «Динамо» (Загреб)

Первый блин в нынешней Лиге Европы выдался для армейцев комом, хотя и провалом их недельной давности выезд в Австрию не назовёшь. ЦСКА сыграл вничью с местным «Вольфсбером» (1:1). Этот клуб имеет бюджет в разы меньше, чем у красно-синих. Тем не менее, игра российского клуба выглядела не настолько безнадёжной, как прошлой осенью, когда подопечные Виктора Гончаренко набрали всего пять очков и ещё за тур до конца группового этапа не могли рассчитывать даже на третье место в квартете с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем».

Поэтому теперь болельщики в предстоящем домашнем матче против загребского «Динамо» ждут от ЦСКА только победы. Тем более, как показывает чемпионат России, сейчас красно-синие на хорошем ходу. В семи последних турах они выиграли шесть раз. В частности, в понедельник армейцы разгромили на своём поле тульский «Арсенал» — 5:1, что позволило команде выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Спартака» они отстают всего на два очка.

«Динамо» (Загреб) в чемпионате Хорватии идёт в лидерах. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая после восьми туров ближайшего преследователя, «ХНК Горица», на шесть очков. В групповом этапе Лиги Европы балканский коллектив стартовал с домашней нулевой ничьи с голландским «Фейеноордом».

— Думаю, армейцы учтут свои ошибки в матче с «Вольфсбергом», — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. — Уровень соперника сейчас повыше, но успешное выступление во внутреннем чемпионате должно придать сил и эмоций команде. Мне кажется, подопечные Виктора Гончаренко будут играть с соперником из Загреба с позиции силы. Сейчас ЦСКА набрал ход в чемпионате России, вышел на второе место и дышит в спину лидирующему «Спартаку». У армейцев стали выздоравливать выбывшие из-за травм футболисты, отчего конкуренция за место в составе становится всё выше. За счёт этого они показывают хорошие игру и результаты в РПЛ. Будем надеяться, что в Лиге Европы тоже себя проявят.

Матч ЦСКА с загребским «Динамо» пройдет на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена» в Москве. Начало в 20:55.