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ЦСКА вничью сыграл с загребским «Динамо» в Лиге Европы

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Футболисты московского ЦСКА вничью сыграли на своем поле с «Динамо» (Загреб) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

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Встреча состоялась 29 октября и завершилась со счетом 0:0.

После двух туров ЦСКА и загребское «Динамо» имеют по два очка в группе K. В следующем матче 5 ноября армейцы сыграют «Фейенордом» (Нидерланды), а хорватский клуб примет австрийский "Вольфсберг», пишет «СпортЭкспресс».

Накануне футболисты петербургского «Зенита» со счетом 0:2 уступили на выезде дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В то же время «Краснодар» проиграл английскому «Челси» со счетом 0:4.

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