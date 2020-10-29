«Зенит» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов УЕФА

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 0:2 уступили на выезде дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F состоялась 28 октября. Первый гол футболист «Боруссии» Джейдон Санчо реализовал с пенальти на 77-й минуте матча. Затем уже в добавленное время Эрлинг Холанд установил окончательный счет встречи.

После двух игр «Зенит» не набрал ни одного очка и идет на последнем месте в группе.

«Боруссия» благодаря этой победе набрала первые три очка. 4 ноября петербуржцы сыграют с «Лацио», а «Боруссия» с «Брюгге», пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в среду футбольный клуб «Краснодар» проиграл английскому «Челси» в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 0:4. По итогам игры «Челси» вышел на первое место в группе Е, а «Краснодар» остался на последнем.