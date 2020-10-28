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Спорт
«Краснодар» разгромно уступил «Челси» во втором туре Лиги чемпионов

«Краснодар» разгромно уступил «Челси» во втором туре Лиги чемпионов

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Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл английскому «Челси» в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

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Встреча состоялась на одноименном стадионе в Краснодаре вечером в среду, 28 октября. Гости забили четыре безответных мяча в ворота соперников (0:4).

На 37-й минуте нападающий англичан Каллум Хадсон-Одои забил первый гол в матче. Форвард Тимо Вернер успешно реализовал пенальти и увеличил преимущество «Челси» на 76-й минуте. Спустя три минуты полузащитник Хаким Зиеш также поразил ворота россиян. Последний гол в добавленное время забил хавбек Кристиан Пулишич.

По итогам игры «Челси» вышел на первое место в турнирной таблице группы Е с четырьмя баллами. «Краснодар» с одним очком занимает последнее место в группе, пишет «Спорт-Экспресс».

Накануне московский футбольный клуб «Локомотив» дома уступил «Баварии» во втором туре группового этапа ЛЧ со счетом 1:2.

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