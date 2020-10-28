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«Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов

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Московский футбольный клуб «Локомотив» уступил «Баварии» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 1:2.

На 13-й минуте матча счет открыл полузащитник мюнхенцев Леон Горецка. На 70-й минуте хавбек москвичей Антон Миранчук выровнял счет, однако спустя уже 9 минут полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих забил решающий гол.

При этом у «Локомотива» были шансы вывести игру к ничьей. Так, на 64-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота немецкой команды, но после видеопросмотра это решение было отменено, пишет «Спорт-Экспресс».

Действующий чемпион Лиги чемпионов «Бавария» лидирует в турнирной таблице группы А с шестью очками. «Локомотив» на втором месте, в его активе 1 балл.

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