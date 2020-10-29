Ефремов увлекся написанием сценария в СИЗО

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за пьяное смертельное ДТП, занялся в СИЗО написанием сценария. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил один из представителей артиста Владимир Васильев.

«Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности. Сейчас он пишет сценарий (тетрадку Ефремов брал с собой и в суд), что-то делает, связанное со своей основной профессией», — заявил Васильев в интервью «СтарХиту».

Ранее, 28 октября, Васильев сообщил, что Ефремов отказался отбывать наказание в Чувашии. Артист опасается за свое здоровье во время трудного этапа. У Ефремова есть хронические заболевания, и они могут усугубиться после переезда в неотапливаемом вагоне, в котором перевозят заключенных.

Васильев отметил, что актер останется в СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой находится сейчас.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

8 сентября суд признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив ему срок с 8 до 7,5 года колонии общего режима. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном ДТП.