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Члены Совфеда и глава Минздрава обсудят меры по борьбе с коронавирусом

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Сенаторы планируют 18 ноября обсудить с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко меры по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил в четверг, 29 октября, первый зампредседателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

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Ожидается, что именно 18 ноября в ходе правительственного часа Мурашко расскажет о реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2025 года.

«Я полагаю, что тема борьбы с пандемией коронавируса будет в докладе министра», — отметил Рязанский в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что вопросы сенаторов заранее направляются в профильные ведомства перед правительственным часом.

Ранее в этот же день премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Накануне президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой направить комиссии в регионы, где есть проблемы с оказанием медпомощи больным COVID-19.

Несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 в России не соблюдали требования безопасности и меры профилактики.

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