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Путин поручил направить комиссии в регионы с трудностями в оказании медпомощи
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Путин поручил направить комиссии в регионы с трудностями в оказании медпомощи

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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 октября поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой направить комиссии в те регионы, где есть проблемы с оказанием медпомощи больным COVID-19.

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«Есть и обращения, в том числе и обращения ко мне, с некоторых территорий с просьбой прислать комиссии посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах РФ. Татьяна Алексеевна, нужно это сделать. Нужно послать туда эти комиссии, посмотреть на месте, что там происходит», — сказал он.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скандал с госпитализацией пациентов в Омске, заявил о необходимости оперативной реакции руководителей регионов на такие ситуации.

Речь идет о ситуации, произошедшей в Омске накануне. Как сообщал местный портал Город55, сотрудники скорой помощи на протяжении 10 часов возили по городу двух пациентов с подозрением на коронавирус, из-за того что их не могли принять ни в одной из больниц города.

Пациенты были в тяжелом состоянии и не могли самостоятельно дышать. По предварительным данным, у одного их них поражение легких составляет 70–80%. Для их кислородной поддержки потребовались четыре кислородных баллона.

В итоге, не дождавшись ответа от медучреждений, «скорые» привезли пациентов к зданию регионального минздрава. Позже больных все-таки госпитализировали в стационар больницы скорой помощи № 2, а минздрав Омской области начал служебное расследование по факту произошедшего.

27 октября в Кремле отреагировали на обращение курганских врачей к президенту России, в котором они утверждают, что в больницах не хватает ни мест, ни медицинского персонала, а региональные власти не принимают никаких мер.

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