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В Кремле прокомментировали скандал с госпитализацией пациентов в Омске

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Необходимо добиться оперативной реакции руководителей регионов на ситуации, подобные той, что сложилась с госпитализацией пациентов в Омске. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Надо чтобы до этого ситуация не доходила. Нужна оперативная реакция прежде всего руководителей регионов. И центр, и штаб в центре готовы к принятию их обращений. Система работает, когда случаются такие непозволительные ситуации, нужно реагировать незамедлительно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что система готова к обращениям в центр, как от губернаторов, так и от медиков. Однако главным адресатом врачей должны быть именно региональные власти, у которых есть все полномочия для реакции на обращения.

Говоря об отставках замминистра здравоохранения Омской области и главы минздрава Ростовской области, Песков отметил, что этот вопрос «виднее самим регионам на местах» и главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на условия, связанные с пандемией.

Речь идет о ситуации, произошедшей в Омске накануне. Как сообщал местный портал Город55, сотрудники скорой помощи на протяжении 10 часов возили по городу двух пациентов с подозрением на коронавирус, из-за того что их не могли принять ни в одной из больниц города.

Пациенты были в тяжелом состоянии и не могли самостоятельно дышать. По предварительным данным, у одного их них поражение легких составляет 70–80%. Для их кислородной поддержки потребовались четыре кислородных баллона.

В итоге, не дождавшись ответа от медучреждений, «скорые» привезли пациентов к зданию регионального минздрава. Позже больных все-таки госпитализировали в стационар больницы скорой помощи № 2, а Минздрав Омской области начал служебное расследование по факту произошедшего.

Согласно информации на сайте администрации Омской области, до окончания служебного расследования от должности отстранена замминистра здравоохранения Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи.

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