В Кремле отреагировали на обращение курганских врачей к Путину

Нужно проверить, насколько эффективно работает обратная связь между медиками и главами регионов. Об этом 27 октября, комментируя обращение курганских врачей к президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пишет URA.RU, медики Курганской области и жители региона направили обращение к президенту России, в котором они просят о помощи местной системе здравоохранения. Они утверждают, что в больницах не хватает ни мест, ни медицинского персонала, а региональные власти не принимают никаких мер.

«Безусловно, нужно будет проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона у региональных лечебных учреждений. Обращения действительно сейчас идут», — сказал Песков.

Он отметил, что федеральные власти уже отреагировали на обращение и всегда стараются на подобные вещи отвечать очень быстро, однако необходимо разобраться почему лечебные учреждения обращаются не к региональным министерствам, а к Минздраву России, премьеру или президенту.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что правительство России расширило перечень медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что после перепрофилирования коечный фонд для пациентов с коронавирусом в стране увеличится на 1 тыс. койко-мест.

Всего на данный момент в России развернуто свыше 216 тыс. соответствующих коек, в том числе обеспеченных кислородом — 118 908, а аппаратами ИВЛ — 28 222, подчеркнули в правительстве.

По последним данным, за последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавируса. За все время в стране выявили 1 547 774 случая заболевания, умерли 26 589 человек, выздоровел 1 158 940 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.