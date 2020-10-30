Прямой эфир

Роскачество провело исследование томатных кетчупов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты Роскачества в 2020 году провели исследование томатного кетчупа семи торговых марок: «Балтимор», «Слобода», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ», «365 дней» и Heinz.

Специалисты пришли к выводу, что все образцы соуса соответствуют действующим стандартам.

Сухой паек: страны начали запасаться едой из-за угрозы коронавируса
Есть ли повод для паники?

Кетчуп проверяли на содержание потенциально небезопасных веществ, консервантов, синтетических красителей, подсластителей и посторонних примесей.

Также в организации изучили вкус, запах, цвет, консистенцию кетчупа и достоверность маркировки.

Выяснилось, что «Слобода» и Heinz соответствуют не только требованиям обязательных норм, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Остальные пять торговых марок по разным показателям не смогли дотянуться до опережающего стандарта Роскачества.

В частности, такой консервант, как сорбиновая кислота, использовали «Махеевъ», «365 дней» и «То, что надо». А консервант бензойная кислота помимо этих кетчупов оказался и в «Красной цене».

«Консерванты помогают увеличить срок годности продукции, но добиться того, чтобы продукт долго стоял на полке магазина и при этом не портился, можно и за счет технологий стерилизации, а также высокой культуры производства», — говорится в сообщении Роскачества.

В кетчупы торговых марок «Красная цена» и «Балтимор» добавили сахарин.

«Сахарозаменитель менее полезен, чем сахар, а производители используют его для удешевления стоимости продукции», — подчеркнули в организации.

Крахмал же использовали сразу в пяти торговых марках: «Балтимор», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ» и «365 дней».

Крахмал является стабилизатором и позволяет добиться густой консистенции, но использование крахмала при изготовлении кетчупа может потенциально указывать на то, что производитель сэкономил на натуральной томатной пасте, заключили в Роскачестве.

В марте специалисты Роскачества оценили безопасность и пользу томатного сока различных марок, которые представлены на российском рынке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020