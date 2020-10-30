Роскачество провело исследование томатных кетчупов

Эксперты Роскачества в 2020 году провели исследование томатного кетчупа семи торговых марок: «Балтимор», «Слобода», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ», «365 дней» и Heinz.

Специалисты пришли к выводу, что все образцы соуса соответствуют действующим стандартам.

Кетчуп проверяли на содержание потенциально небезопасных веществ, консервантов, синтетических красителей, подсластителей и посторонних примесей.

Также в организации изучили вкус, запах, цвет, консистенцию кетчупа и достоверность маркировки.



Выяснилось, что «Слобода» и Heinz соответствуют не только требованиям обязательных норм, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Остальные пять торговых марок по разным показателям не смогли дотянуться до опережающего стандарта Роскачества.

В частности, такой консервант, как сорбиновая кислота, использовали «Махеевъ», «365 дней» и «То, что надо». А консервант бензойная кислота помимо этих кетчупов оказался и в «Красной цене».

«Консерванты помогают увеличить срок годности продукции, но добиться того, чтобы продукт долго стоял на полке магазина и при этом не портился, можно и за счет технологий стерилизации, а также высокой культуры производства», — говорится в сообщении Роскачества.

В кетчупы торговых марок «Красная цена» и «Балтимор» добавили сахарин.



«Сахарозаменитель менее полезен, чем сахар, а производители используют его для удешевления стоимости продукции», — подчеркнули в организации.

Крахмал же использовали сразу в пяти торговых марках: «Балтимор», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ» и «365 дней».

Крахмал является стабилизатором и позволяет добиться густой консистенции, но использование крахмала при изготовлении кетчупа может потенциально указывать на то, что производитель сэкономил на натуральной томатной пасте, заключили в Роскачестве.

В марте специалисты Роскачества оценили безопасность и пользу томатного сока различных марок, которые представлены на российском рынке.