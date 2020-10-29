Путин о рекордном объеме ипотеки в России в 2020 году

Путин о рекордном объеме ипотеки в России в 2020 году

2020-10-29 16:32:29

2020-10-29 16:32:29

2020-10-29 16:32:29

2020-10-29 16:32:29

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