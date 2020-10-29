Минтруд не поддержал идею начисления пенсий по рангам

Минтруд РФ не поддерживает идею начисления пенсий по рангам, заявили в четверг, 29 октября, в пресс-службе ведомства, отметив, что не получали проект соответствующего закона.

«При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — цитирует «РИА Новости» сообщение министерства.

Размеры российских пенсий дифференцированы, рассчитываются исходя из величины зарплаты и страхового стажа, напомнили в ведомстве. Соответственно, чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия, при этом размер пенсионного обеспечения, согласно законодательству страны, не может быть ниже прожиточного минимума, добавили в министерстве.

С предложением о введении новой системы начисления пенсий ранее в четверг выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Идея подразумевает прозрачность и управляемость осуществления начисления выплат, так как в существующей системе баллов путаются даже специалисты, отметил парламентарий. Именно поэтому, по его словам, необходимо начислять выплаты по разрядам. Калашников предложил ввести до семи таких рангов. При этом будет установлена минимальная и максимальная пенсия.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, заработная плата в последние годы растет и индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо.

18 октября в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий, согласно которым пенсионеры смогут выбирать дату зачисления выплат на счет при решении сменить банк.