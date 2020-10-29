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В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий по «рангам»

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Первый зампред Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил начислять пенсии «по рангам» и возобновить отчисления с зарплат на будущую пенсию.

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«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть 10 рангов», — объяснил он.

Определяться ранг, по словам депутата, будет на основе определенного перечня. При этом гражданин будет понимать, что при достижении определенного ранга у него будет включаться то же, что сейчас входит в коэффициент. Из этого пенсионер сможет понять, какие выплаты ему положены.

Также Калашников предложил индексировать пенсии по предложенным рангам. Причем необязательно одновременно — необходимо учитывать экономическую ситуацию, считает депутат.

В довершение парламентарий напомнил о положительном, на его взгляд, опыте СССР по отчислению 1% с зарплат работников в счет их будущих пенсий, пишет 29 октября «РИА Новости». Калашников считает необходимым вернуть такой подход, чтобы не только работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд, но и сами сотрудники.

28 октября глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, заработная плата в последние годы растет и индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо.

Также в среду Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на три года. Так, на 2021 год в бюджете заложены средства на индексацию пенсий на 6,3% выше уровня инфляции, повышение МРОТ на 5,5%, выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет и модернизация первичного звена здравоохранения.

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